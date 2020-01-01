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المزيد عن HANA

معلومات سعر HANA

ما هو HANA

الوثيقة البيضاء لـ HANA

الموقع الرسمي لـ HANA

اقتصاد توكن HANA

توقعات سعر HANA

سجل HANA

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محول عملة HANA إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Hana (HANA)

التحليل الفني اليوم لـ Hana (HANA)

توفر صفحة Hana تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HANA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hana أدناه.

تغير سعر Hana (HANA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.032858--+5.60%-5.89%+10.46%
اعرف المزيد عن سعر Hana

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hana

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hana عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03301
0.033
R2
0.033
0.033
R1
0.033
0.033
PP
0.03299
0.03299
S1
0.03299
0.03299
S2
0.03298
0.03299
S3
0.03298
0.03298

إشارات السوق الخاصة بـ Hana

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.90M
$8.35 M
$9.25 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Hana

صافي التدفقسعر HANAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Hana (HANA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hana المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHANA
$0.032855
$0.032855$0.032855
-1.42%
2.22M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HANA إلى USD

المبلغ

HANA
HANA
USD
USD

1 HANA = 0.032858 USD

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