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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Haedal Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Haedal Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HAEDAL

معلومات سعر HAEDAL

ما هو HAEDAL

الوثيقة البيضاء لـ HAEDAL

الموقع الرسمي لـ HAEDAL

اقتصاد توكن HAEDAL

توقعات سعر HAEDAL

سجل HAEDAL

دليل شراء HAEDAL

محول عملة HAEDAL إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Haedal Protocol (HAEDAL)

التحليل الفني اليوم لـ Haedal Protocol (HAEDAL)

توفر صفحة Haedal Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HAEDAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Haedal Protocol أدناه.

تغير سعر Haedal Protocol (HAEDAL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01689--+1.56%+9.74%-40.93%
اعرف المزيد عن سعر Haedal Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Haedal Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Haedal Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 7
حيادي 11
شراء 8
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 5شراء 6
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01687
0.01687
R2
0.01687
0.01686
R1
0.01686
0.01686
PP
0.01686
0.01686
S1
0.01685
0.01685
S2
0.01685
0.01685
S3
0.01684
0.01685

إشارات السوق الخاصة بـ Haedal Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.38M
$6.40 M
$6.78 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.12 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Haedal Protocol

صافي التدفقسعر HAEDALUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.02
2026-08-16-$0.01 M0.02
2026-08-15-$0.03 M0.02
2026-08-14-$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Haedal Protocol

تداول أسواق Haedal Protocol (HAEDAL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Haedal Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHAEDAL
$0.01689
$0.01689$0.01689
-0.11%
3.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HAEDAL إلى USD

المبلغ

HAEDAL
HAEDAL
USD
USD

1 HAEDAL = 0.01688 USD

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