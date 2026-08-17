التحليل الفني اليوم لـ Haedal Protocol (HAEDAL) توفر صفحة Haedal Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HAEDAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Haedal Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Haedal Protocol (HAEDAL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01689 -- +1.56% +9.74% -40.93%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Haedal Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Haedal Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 7 حيادي 11 شراء 8 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 3 حيادي 5 شراء 6 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 6 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01687 0.01687 R2 0.01687 0.01686 R1 0.01686 0.01686 PP 0.01686 0.01686 S1 0.01685 0.01685 S2 0.01685 0.01685 S3 0.01684 0.01685

إشارات السوق الخاصة بـ Haedal Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.38M $6.40 M $6.78 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.12 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Haedal Protocol صافي التدفق سعر HAEDALUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.02 2026-08-16 -$0.01 M 0.02 2026-08-15 -$0.03 M 0.02 2026-08-14 -$0.01 M 0.02 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Haedal Protocol (HAEDAL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Haedal Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT HAEDAL $0.01689 $0.01689 $0.01689 -0.11% 3.13M (USDT) تداول