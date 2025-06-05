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Haven1 السعر(H1)

USD

مخطط أسعار Haven1 (H1) المباشر

$0.02071
$0.02071$0.02071
-1.84%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول H1

السعر الحالي لـ Haven1 (H1) اليوم هو 0.02071 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 4.08M USD. يتم تحديث سعر من H1 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Haven1:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 17.38K USD
- تغير سعر Haven1 خلال اليوم هو -1.84%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 196.82M USD

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H1 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Haven1 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003882-1.83%
30 يوم$ +0.01071+107.10%
60 يوم$ +0.01071+107.10%
90 يوم$ +0.01071+107.10%
تغير سعر Haven1 اليوم

سجل اليوم H1 تغيرًا $ -0.0003882 (-1.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Haven1 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01071 (+107.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Haven1 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد H1 تغييرًا في $ +0.01071 (+107.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Haven1 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01071 (+107.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

H1 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Haven1: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.02071
$ 0.02071$ 0.02071

$ 0.02243
$ 0.02243$ 0.02243

$ 0.02989
$ 0.02989$ 0.02989

-0.05%

-1.83%

-15.99%

H1 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

$ 17.38K
$ 17.38K$ 17.38K

196.82M
196.82M 196.82M

ما هو Haven1 ( H1 )

Haven1 هو نظام EVM L1 لتقنية DeFi 2.0. نظام بيئي متكامل لـ Web3 يضم تطبيقات hApps مُعتمدة ، مُصمم خصيصًا لـ DeFi وRWAs، ويوفر تجربة Web3 أكثر أمانًا ومقاومةً لـ MEV.

متوفر Haven1 على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Haven1 الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين H1لترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Haven1 على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Haven1 سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Haven1

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Haven1، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ H1؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارHaven1.

سجل أسعار Haven1

يوفر تتبع مسار سعر H1 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ H1. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Haven1.

كيفية شراء Haven1 ( H1 )

هل تبحث عن كيفية شراء Haven1؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Haven1 على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة H1 إلى العملات المحلية

1 H1 إلى VND
544.98365
1 H1 إلى AUD
A$0.0316863
1 H1 إلى GBP
0.0151183
1 H1 إلى EUR
0.0180177
1 H1 إلى USD
$0.02071
1 H1 إلى MYR
RM0.0878104
1 H1 إلى TRY
0.8143172
1 H1 إلى JPY
¥2.9571809
1 H1 إلى RUB
1.642303
1 H1 إلى INR
1.7798174
1 H1 إلى IDR
Rp339.5081424
1 H1 إلى KRW
28.1384699
1 H1 إلى PHP
1.1504405
1 H1 إلى EGP
￡E.1.0286657
1 H1 إلى BRL
R$0.1165973
1 H1 إلى CAD
C$0.0281656
1 H1 إلى BDT
2.5295194
1 H1 إلى NGN
32.614108
1 H1 إلى UAH
0.8580153
1 H1 إلى VES
Bs2.00887
1 H1 إلى PKR
Rs5.84022
1 H1 إلى KZT
10.566242
1 H1 إلى THB
฿0.6739034
1 H1 إلى TWD
NT$0.6190219
1 H1 إلى AED
د.إ0.0760057
1 H1 إلى CHF
Fr0.0167751
1 H1 إلى HKD
HK$0.1623664
1 H1 إلى MAD
.د.م0.1903249
1 H1 إلى MXN
$0.3974249

Haven1 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Haven1، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Haven1 الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

H1
H1
USD

1 H1 = 0.02071 USD

تداول

USDTH1
$0.02071
$0.02071$0.02071
-7.67%

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