ما هو Haven1 ( H1 )

Haven1 هو نظام EVM L1 لتقنية DeFi 2.0. نظام بيئي متكامل لـ Web3 يضم تطبيقات hApps مُعتمدة ، مُصمم خصيصًا لـ DeFi وRWAs، ويوفر تجربة Web3 أكثر أمانًا ومقاومةً لـ MEV.

متوفر Haven1 على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Haven1 الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Haven1

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Haven1، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ H1؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارHaven1.

سجل أسعار Haven1

يوفر تتبع مسار سعر H1 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ H1. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Haven1.

كيفية شراء Haven1 ( H1 )

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عملة H1 إلى العملات المحلية

1 H1 إلى VND ₫ 544.98365 1 H1 إلى AUD A$ 0.0316863 1 H1 إلى GBP ￡ 0.0151183 1 H1 إلى EUR € 0.0180177 1 H1 إلى USD $ 0.02071 1 H1 إلى MYR RM 0.0878104 1 H1 إلى TRY ₺ 0.8143172 1 H1 إلى JPY ¥ 2.9571809 1 H1 إلى RUB ₽ 1.642303 1 H1 إلى INR ₹ 1.7798174 1 H1 إلى IDR Rp 339.5081424 1 H1 إلى KRW ₩ 28.1384699 1 H1 إلى PHP ₱ 1.1504405 1 H1 إلى EGP ￡E. 1.0286657 1 H1 إلى BRL R$ 0.1165973 1 H1 إلى CAD C$ 0.0281656 1 H1 إلى BDT ৳ 2.5295194 1 H1 إلى NGN ₦ 32.614108 1 H1 إلى UAH ₴ 0.8580153 1 H1 إلى VES Bs 2.00887 1 H1 إلى PKR Rs 5.84022 1 H1 إلى KZT ₸ 10.566242 1 H1 إلى THB ฿ 0.6739034 1 H1 إلى TWD NT$ 0.6190219 1 H1 إلى AED د.إ 0.0760057 1 H1 إلى CHF Fr 0.0167751 1 H1 إلى HKD HK$ 0.1623664 1 H1 إلى MAD .د.م 0.1903249 1 H1 إلى MXN $ 0.3974249

Haven1 المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Haven1 ما هو سعر Haven1 (H1) اليوم؟ سعر Haven1 (H1) المباشر هو USD 0.02071 . ما هي القيمة السوقية لعملة Haven1 (H1)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Haven1 هي $ 4.08M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة H1 في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.02071 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Haven1 (H1)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Haven1 (H1)، هو USD 196.82M . ما هو أعلى سعر لعملة Haven1 (H1)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Haven1 (H1) هو USD 0.02989 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Haven1 (H1)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Haven1 (H1) هو $ 17.38K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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