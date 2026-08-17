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التحليل الفني اليوم لـ Humanity (H)

التحليل الفني اليوم لـ Humanity (H)

توفر صفحة Humanity تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ H، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Humanity أدناه.

تغير سعر Humanity (H)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10576--+29.24%+76.73%-57.90%
اعرف المزيد عن سعر Humanity

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Humanity

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Humanity عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 14
حيادي 1
شراء 11
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.10558
0.10543
R2
0.10543
0.10534
R1
0.10535
0.10529
PP
0.1052
0.1052
S1
0.10512
0.10511
S2
0.10497
0.10506
S3
0.10489
0.10497

إشارات السوق الخاصة بـ Humanity

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.59M
$3.84 M
$4.43 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$11.84 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$11.87 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$14.36 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$14.44 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Humanity

صافي التدفقسعر HUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.46 M0.11
2026-08-16$0.04 M0.14
2026-08-15-$0.25 M0.14
2026-08-14-$0.16 M0.12
2026-08-13-$0.03 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Humanity (H) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Humanity المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTH
$0.1058
$0.1058$0.1058
-22.68%
10.03M (USDT)
/USDCH
$0.10578
$0.10578$0.10578
-22.28%
444.19K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة H إلى USD

المبلغ

H
H
USD
USD

1 H = 0.10576 USD

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