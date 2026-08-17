التحليل الفني اليوم لـ Humanity (H) توفر صفحة Humanity تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ H، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Humanity أدناه. التسجيل

تغير سعر Humanity (H) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.10576 -- +29.24% +76.73% -57.90%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Humanity

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Humanity عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 14 حيادي 1 شراء 11 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.10558 0.10543 R2 0.10543 0.10534 R1 0.10535 0.10529 PP 0.1052 0.1052 S1 0.10512 0.10511 S2 0.10497 0.10506 S3 0.10489 0.10497

إشارات السوق الخاصة بـ Humanity صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.59M $3.84 M $4.43 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $11.84 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $11.87 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.08M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $14.36 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $14.44 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Humanity صافي التدفق سعر HUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.46 M 0.11 2026-08-16 $0.04 M 0.14 2026-08-15 -$0.25 M 0.14 2026-08-14 -$0.16 M 0.12 2026-08-13 -$0.03 M 0.10 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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