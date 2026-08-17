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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GUNZ، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GUNZ، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ GUNZ (GUN)

التحليل الفني اليوم لـ GUNZ (GUN)

توفر صفحة GUNZ تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GUN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GUNZ أدناه.

تغير سعر GUNZ (GUN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003117---10.69%-14.98%-76.14%
اعرف المزيد عن سعر GUNZ

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GUNZ

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GUNZ عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 2
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 2شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003122
0.00312
R2
0.00312
0.003119
R1
0.003119
0.003119
PP
0.003117
0.003117
S1
0.003116
0.003116
S2
0.003114
0.003116
S3
0.003113
0.003114

إشارات السوق الخاصة بـ GUNZ

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
2.20M
$9.55 M
$7.35 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.74 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.73 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.35 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ GUNZ

صافي التدفقسعر GUNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.26 M0.00
2026-08-14-$0.04 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن GUNZ

تداول أسواق GUNZ (GUN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GUNZ المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGUN
$0.003117
$0.003117$0.003117
+3.31%
21.22M (USDT)
/USDCGUN
$0.00311
$0.00311$0.00311
+3.28%
18.10M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GUN إلى USD

المبلغ

GUN
GUN
USD
USD

1 GUN = 0.003117 USD

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