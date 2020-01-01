التحليل الفني اليوم لـ SUPERFORTUNE (GUA) توفر صفحة SUPERFORTUNE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GUA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SUPERFORTUNE أدناه. التسجيل

تغير سعر SUPERFORTUNE (GUA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04109 -- -2.54% -23.90% -97.40%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SUPERFORTUNE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SUPERFORTUNE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 2 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 1 شراء 8 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04143 0.04142 R2 0.04142 0.04141 R1 0.04141 0.04141 PP 0.0414 0.0414 S1 0.04139 0.04139 S2 0.04138 0.04139 S3 0.04137 0.04138

إشارات السوق الخاصة بـ SUPERFORTUNE صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.44M $1.73 M $2.17 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.26 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.24 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.23M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $7.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $6.80 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ SUPERFORTUNE صافي التدفق سعر GUAUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق SUPERFORTUNE (GUA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SUPERFORTUNE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT GUA $0.04109 $0.04109 $0.04109 -1.85% 8.53M (USDT) تداول