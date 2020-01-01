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المزيد عن GUA

معلومات سعر GUA

ما هو GUA

الوثيقة البيضاء لـ GUA

الموقع الرسمي لـ GUA

اقتصاد توكن GUA

توقعات سعر GUA

سجل GUA

دليل شراء GUA

محول عملة GUA إلى الفيات

عقود GUA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SUPERFORTUNE (GUA)

التحليل الفني اليوم لـ SUPERFORTUNE (GUA)

توفر صفحة SUPERFORTUNE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GUA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SUPERFORTUNE أدناه.

تغير سعر SUPERFORTUNE (GUA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04109---2.54%-23.90%-97.40%
اعرف المزيد عن سعر SUPERFORTUNE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SUPERFORTUNE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SUPERFORTUNE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 2
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 1شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04143
0.04142
R2
0.04142
0.04141
R1
0.04141
0.04141
PP
0.0414
0.0414
S1
0.04139
0.04139
S2
0.04138
0.04139
S3
0.04137
0.04138

إشارات السوق الخاصة بـ SUPERFORTUNE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.44M
$1.73 M
$2.17 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.26 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.23M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$7.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$6.80 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SUPERFORTUNE

صافي التدفقسعر GUAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SUPERFORTUNE

تداول أسواق SUPERFORTUNE (GUA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SUPERFORTUNE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGUA
$0.04109
$0.04109$0.04109
-1.85%
8.53M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GUA إلى USD

المبلغ

GUA
GUA
USD
USD

1 GUA = 0.04109 USD

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