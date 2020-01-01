توكنوميكس Game tree Coin (GTCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Game tree Coin (GTCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Game tree Coin (GTCOIN) GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG. الموقع الرسمي: https://gametree.io/ الوثيقة البيضاء: https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf مستكشف الكتل: https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6 اشتر GTCOIN الآن!

توكنوميكس Game tree Coin (GTCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Game tree Coin (GTCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 469.00K $ 469.00K $ 469.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.60323 $ 0.60323 $ 0.60323 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 السعر الحالي: $ 0.0000469 $ 0.0000469 $ 0.0000469 معرفة المزيد عن سعر Game tree Coin (GTCOIN)

توكنوميكس Game tree Coin (GTCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Game tree Coin (GTCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GTCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GTCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GTCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن GTCOIN!

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