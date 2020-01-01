توكنوميكس GTC AI (GTCAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GTC AI (GTCAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GTC AI (GTCAI) GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform. الموقع الرسمي: https://www.gtcai.net/ الوثيقة البيضاء: https://docs.gtcai.net/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x43cb3324ed27b4207eb93cac76d354f821998158 اشتر GTCAI الآن!

توكنوميكس GTC AI (GTCAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GTC AI (GTCAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 14.534 $ 14.534 $ 14.534 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000046 $ 0.000046 $ 0.000046 معرفة المزيد عن سعر GTC AI (GTCAI)

توكنوميكس GTC AI (GTCAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GTC AI (GTCAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GTCAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GTCAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GTCAI، استكشف السعر المباشر لتوكن GTCAI!

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