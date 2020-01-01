توكنوميكس GTA VI (GTAVI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GTA VI (GTAVI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GTA VI (GTAVI) The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. الموقع الرسمي: https://gta-vi.vip/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9 اشتر GTAVI الآن!

توكنوميكس GTA VI (GTAVI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GTA VI (GTAVI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 535.21K $ 535.21K $ 535.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 السعر الحالي: $ 0.0000000000002643 $ 0.0000000000002643 $ 0.0000000000002643 معرفة المزيد عن سعر GTA VI (GTAVI)

توكنوميكس GTA VI (GTAVI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GTA VI (GTAVI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GTAVI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GTAVI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GTAVI، استكشف السعر المباشر لتوكن GTAVI!

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