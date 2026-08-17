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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Grvt، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Grvt، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GRVT

معلومات سعر GRVT

ما هو GRVT

الموقع الرسمي لـ GRVT

اقتصاد توكن GRVT

توقعات سعر GRVT

سجل GRVT

دليل شراء GRVT

محول عملة GRVT إلى الفيات

عقود GRVT الفورية

GRVT عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Grvt (GRVT)

التحليل الفني اليوم لـ Grvt (GRVT)

توفر صفحة Grvt تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GRVT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Grvt أدناه.

تغير سعر Grvt (GRVT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2815---24.45%+181.50%+181.50%
اعرف المزيد عن سعر Grvt

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Grvt

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Grvt عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 2
شراء 23
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 2شراء 9
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.28298
0.28293
R2
0.28293
0.2829
R1
0.28291
0.28289
PP
0.28286
0.28286
S1
0.28284
0.28283
S2
0.28279
0.28282
S3
0.28277
0.28279

إشارات السوق الخاصة بـ Grvt

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.00M
$5.85 M
$6.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.61 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.62 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.69 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.71 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Grvt

صافي التدفقسعر GRVTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M0.28
2026-08-16-$0.09 M0.29
2026-08-15-$0.09 M0.31
2026-08-14-$0.16 M0.31
2026-08-13-$0.02 M0.33

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Grvt

تداول أسواق Grvt (GRVT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Grvt المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCGRVT
$0.281
$0.281$0.281
-3.83%
183.98K (USDT)
/USDTGRVT
$0.2815
$0.2815$0.2815
-4.05%
5.66M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GRVT إلى USD

المبلغ

GRVT
GRVT
USD
USD

1 GRVT = 0.2814 USD

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