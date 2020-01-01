توكنوميكس GROK AI (GROKAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GROK AI (GROKAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GROK AI (GROKAI) GRŌK AI, the cryptocurrency with a twist of humor and a dash of rebelliousness, is here to redefine the meme coin game. Named after the legendary AI from "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy," GRŌK AI brings a fresh, witty, and tech-savvy approach to the world of crypto. الموقع الرسمي: https://groketh.site/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x3d05a25ce244AF92f883e79175682d5060eD4128 اشتر GROKAI الآن!

توكنوميكس GROK AI (GROKAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GROK AI (GROKAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000000000024174 $ 0.0000000000024174 $ 0.0000000000024174 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0000000000000622 $ 0.0000000000000622 $ 0.0000000000000622 معرفة المزيد عن سعر GROK AI (GROKAI)

توكنوميكس GROK AI (GROKAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GROK AI (GROKAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GROKAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GROKAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GROKAI، استكشف السعر المباشر لتوكن GROKAI!

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