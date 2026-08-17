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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Griffain.com، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Griffain.com، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GRIFFAIN

معلومات سعر GRIFFAIN

ما هو GRIFFAIN

الوثيقة البيضاء لـ GRIFFAIN

الموقع الرسمي لـ GRIFFAIN

اقتصاد توكن GRIFFAIN

توقعات سعر GRIFFAIN

سجل GRIFFAIN

دليل شراء GRIFFAIN

محول عملة GRIFFAIN إلى الفيات

عقود GRIFFAIN الفورية

GRIFFAIN عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Griffain.com (GRIFFAIN)

التحليل الفني اليوم لـ Griffain.com (GRIFFAIN)

توفر صفحة Griffain.com تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GRIFFAIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Griffain.com أدناه.

تغير سعر Griffain.com (GRIFFAIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.012077--+4.05%+48.20%+8.73%
اعرف المزيد عن سعر Griffain.com

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Griffain.com

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Griffain.com عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 3
حيادي 12
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 2حيادي 5شراء 7
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 7شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01213
0.01213
R2
0.01213
0.01212
R1
0.01212
0.01212
PP
0.01212
0.01212
S1
0.01211
0.01211
S2
0.01211
0.01211
S3
0.0121
0.01211

إشارات السوق الخاصة بـ Griffain.com

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.11M
$1.06 M
$1.17 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Griffain.com

صافي التدفقسعر GRIFFAINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Griffain.com

تداول أسواق Griffain.com (GRIFFAIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Griffain.com المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGRIFFAIN
$0.012083
$0.012083$0.012083
-6.01%
4.82M (USDT)
/USDCGRIFFAIN
$0.012057
$0.012057$0.012057
-6.21%
4.47M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GRIFFAIN إلى USD

المبلغ

GRIFFAIN
GRIFFAIN
USD
USD

1 GRIFFAIN = 0.012077 USD

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