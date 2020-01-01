توكنوميكس Green Bitcoin (GREENBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Green Bitcoin (GREENBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Green Bitcoin (GREENBTC) Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. الموقع الرسمي: https://greenbitcoin.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 اشتر GREENBTC الآن!

توكنوميكس Green Bitcoin (GREENBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Green Bitcoin (GREENBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 675.45K $ 675.45K $ 675.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 السعر الحالي: $ 0.03245 $ 0.03245 $ 0.03245 معرفة المزيد عن سعر Green Bitcoin (GREENBTC)

توكنوميكس Green Bitcoin (GREENBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Green Bitcoin (GREENBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GREENBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GREENBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GREENBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن GREENBTC!

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