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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GRASS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GRASS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GRASS

معلومات سعر GRASS

ما هو GRASS

الوثيقة البيضاء لـ GRASS

الموقع الرسمي لـ GRASS

اقتصاد توكن GRASS

توقعات سعر GRASS

سجل GRASS

دليل شراء GRASS

محول عملة GRASS إلى الفيات

عقود GRASS الفورية

GRASS عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ GRASS (GRASS)

التحليل الفني اليوم لـ GRASS (GRASS)

توفر صفحة GRASS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GRASS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GRASS أدناه.

تغير سعر GRASS (GRASS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3139--+6.98%-10.65%+6.08%
اعرف المزيد عن سعر GRASS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GRASS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GRASS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 4
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3144
0.3144
R2
0.3144
0.3143
R1
0.3143
0.3143
PP
0.3143
0.3143
S1
0.3142
0.3142
S2
0.3142
0.3142
S3
0.3141
0.3142

إشارات السوق الخاصة بـ GRASS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.64M
$4.77 M
$4.13 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.86 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.84 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.19 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ GRASS

صافي التدفقسعر GRASSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.16 M0.32
2026-08-16$0.00 M0.33
2026-08-15$0.03 M0.33
2026-08-14-$0.10 M0.31
2026-08-13$0.41 M0.33

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق GRASS (GRASS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GRASS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGRASS
$0.3139
$0.3139$0.3139
-5.93%
209.78K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GRASS إلى USD

المبلغ

GRASS
GRASS
USD
USD

1 GRASS = 0.3139 USD

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