التحليل الفني اليوم لـ GRASS (GRASS) توفر صفحة GRASS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GRASS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GRASS أدناه. التسجيل

تغير سعر GRASS (GRASS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3139 -- +6.98% -10.65% +6.08%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GRASS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GRASS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 4 شراء 11 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 0 شراء 9 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3144 0.3144 R2 0.3144 0.3143 R1 0.3143 0.3143 PP 0.3143 0.3143 S1 0.3142 0.3142 S2 0.3142 0.3142 S3 0.3141 0.3142

إشارات السوق الخاصة بـ GRASS صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.64M $4.77 M $4.13 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.86 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.84 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.19 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.19 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ GRASS صافي التدفق سعر GRASSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.16 M 0.32 2026-08-16 $0.00 M 0.33 2026-08-15 $0.03 M 0.33 2026-08-14 -$0.10 M 0.31 2026-08-13 $0.41 M 0.33 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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