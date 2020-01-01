توكنوميكس GRAM Ecosystem (GRAMPUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GRAM Ecosystem (GRAMPUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GRAM Ecosystem (GRAMPUS) نظام GRAM البيئي هو نظام ألعاب Web3 التابع لشركة GRAMPUS، وهي شركة عالمية لتطوير الألعاب غير الرسمية. أُنشئ النظام لتوفير تجارب ألعاب تفاعلية وغامرة، تُلبي احتياجات اللاعبين واستوديوهات الألعاب على حد سواء، من خلال تقنيات بلوكتشين والذكاء الاصطناعي. من أهم مشاريعه لعبة Norma in Metaland، وهي نسخة مُعاد تصميمها من لعبة Cooking Adventure، وهي لعبة عالمية شهيرة يستمتع بها أكثر من 33 مليون لاعب، بصيغة Web3. تُضيف هذه اللعبة آليات الملكية القائمة على بلوكتشين وآليات اللعب المباشر إلى نوع محاكاة الطهي المحبوب. ومن المشاريع الرائدة الأخرى، Juicy Adventure، وهي لعبة إطلاق نار غير رسمية تدور أحداثها في عالم خيالي حيث يصطدم خلاط عملاق بقرية حيوانات، مُقدمًا آليات لعب فريدة ونظرة جديدة على تجارب اللعب الجماعي غير الرسمية. يهدف نظام GRAM البيئي إلى تجاوز حدود نشر الألعاب التقليدية من خلال بناء بيئة ألعاب مستدامة مدعومة بتقنيات Web3. الموقع الرسمي: https://gram.voyage الوثيقة البيضاء: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 اشتر GRAMPUS الآن!

توكنوميكس GRAM Ecosystem (GRAMPUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GRAM Ecosystem (GRAMPUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.002437 $ 0.002437 $ 0.002437 معرفة المزيد عن سعر GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

توكنوميكس GRAM Ecosystem (GRAMPUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GRAM Ecosystem (GRAMPUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRAMPUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRAMPUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRAMPUS، استكشف السعر المباشر لتوكن GRAMPUS!

كيفية شراء GRAMPUS هل أنت مهتم بإضافة GRAM Ecosystem (GRAMPUS) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء GRAMPUS ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء GRAMPUS على MEXC الآن!

تاريخ سعر GRAM Ecosystem (GRAMPUS) يساعد تحليل تاريخ أسعار GRAMPUS المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار GRAMPUS الآن!

توقعات سعر GRAMPUS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه GRAMPUS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار GRAMPUS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر GRAMPUS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!