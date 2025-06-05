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Grafi السعر(GRAFI)

USD

مخطط أسعار Grafi (GRAFI) المباشر

$0.008043
$0.008043$0.008043
-0.29%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول GRAFI

السعر الحالي لـ Grafi (GRAFI) اليوم هو 0.008044 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من GRAFI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Grafi:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56.79K USD
- تغير سعر Grafi خلال اليوم هو -0.29%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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GRAFI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Grafi لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00002339-0.29%
30 يوم$ -0.003574-30.77%
60 يوم$ -0.000956-10.63%
90 يوم$ -0.000956-10.63%
تغير سعر Grafi اليوم

سجل اليوم GRAFI تغيرًا $ -0.00002339 (-0.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Grafi لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.003574 (-30.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Grafi لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GRAFI تغييرًا في $ -0.000956 (-10.63%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Grafi لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000956 (-10.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

GRAFI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Grafi: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.008031
$ 0.008031$ 0.008031

$ 0.008108
$ 0.008108$ 0.008108

$ 0.04143
$ 0.04143$ 0.04143

+0.02%

-0.29%

-11.84%

GRAFI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K

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ما هو Grafi ( GRAFI )

Grafilab هو نظام بيئي ثوري للذكاء الاصطناعي يُمكّن الجميع، من المستخدمين العاديين إلى المطورين، من المشاركة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها. من خلال منصة CeDePIN Cloud وCo-Builder ومنصة متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يُمكن للمستخدمين نشر تطبيقات/وكلاء الذكاء الاصطناعي وتدريبهم وتحقيق الربح بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة. تُشكّل طبقة بيانات الذكاء الاصطناعي جوهر Grafilab، والتي تضمن سلامة البيانات وملكيتها وشفافيتها، مما يُهيئ بيئة موثوقة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه تجاريًا. تُزيل Grafilab عوائق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتُقود التطور نحو الذكاء الاصطناعي العام.

متوفر Grafi على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Grafi الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GRAFIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Grafi على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Grafi سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Grafi

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Grafi، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ GRAFI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارGrafi.

سجل أسعار Grafi

يوفر تتبع مسار سعر GRAFI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ GRAFI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Grafi.

كيفية شراء Grafi ( GRAFI )

هل تبحث عن كيفية شراء Grafi؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Grafi على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة GRAFI إلى العملات المحلية

1 GRAFI إلى VND
211.67786
1 GRAFI إلى AUD
A$0.01230732
1 GRAFI إلى GBP
0.00587212
1 GRAFI إلى EUR
0.00699828
1 GRAFI إلى USD
$0.008044
1 GRAFI إلى MYR
RM0.03402612
1 GRAFI إلى TRY
0.31645096
1 GRAFI إلى JPY
¥1.14892452
1 GRAFI إلى RUB
0.63740656
1 GRAFI إلى INR
0.69041652
1 GRAFI إلى IDR
Rp131.86883136
1 GRAFI إلى KRW
10.9145014
1 GRAFI إلى PHP
0.44748772
1 GRAFI إلى EGP
￡E.0.39954548
1 GRAFI إلى BRL
R$0.04528772
1 GRAFI إلى CAD
C$0.01093984
1 GRAFI إلى BDT
0.98249416
1 GRAFI إلى NGN
12.70766988
1 GRAFI إلى UAH
0.33326292
1 GRAFI إلى VES
Bs0.780268
1 GRAFI إلى PKR
Rs2.268408
1 GRAFI إلى KZT
4.1040488
1 GRAFI إلى THB
฿0.26151044
1 GRAFI إلى TWD
NT$0.2405156
1 GRAFI إلى AED
د.إ0.02952148
1 GRAFI إلى CHF
Fr0.00651564
1 GRAFI إلى HKD
HK$0.06306496
1 GRAFI إلى MAD
.د.م0.07392436
1 GRAFI إلى MXN
$0.15436436

Grafi المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Grafi، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Grafi الرسمي
مستكشف الكتل

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المبلغ

GRAFI
GRAFI
USD

1 GRAFI = 0.008044 USD

تداول

USDTGRAFI
$0.008044
$0.008044$0.008044
+0.03%

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