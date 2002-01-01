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المزيد عن GPUBSC

معلومات سعر GPUBSC

ما هو GPUBSC

اقتصاد توكن GPUBSC

توقعات سعر GPUBSC

سجل GPUBSC

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محول عملة GPUBSC إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ GPU (GPUBSC)

التحليل الفني اليوم لـ GPU (GPUBSC)

توفر صفحة GPU تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GPUBSC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GPU أدناه.

تغير سعر GPU (GPUBSC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0001418---92.45%-97.17%-97.17%
اعرف المزيد عن سعر GPU

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GPU

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GPU عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 1شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0001476
0.0001472
R2
0.0001472
0.0001468
R1
0.0001465
0.0001465
PP
0.0001461
0.0001461
S1
0.0001454
0.0001457
S2
0.000145
0.0001454
S3
0.0001443
0.000145

إشارات السوق الخاصة بـ GPU

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ GPU

صافي التدفقسعر GPUBSCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن GPU

تداول أسواق GPU (GPUBSC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GPU المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1GPUBSC
$0.0001434
$0.0001434$0.0001434
-24.12%
325.18M (USDT)
/USDTGPUBSC
$0.0001418
$0.0001418$0.0001418
-25.00%
503.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GPUBSC إلى USD

المبلغ

GPUBSC
GPUBSC
USD
USD

1 GPUBSC = 0.0001418 USD

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