التحليل الفني اليوم لـ GPU (GPUBSC) توفر صفحة GPU تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GPUBSC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GPU أدناه. التسجيل

تغير سعر GPU (GPUBSC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0001418 -- -92.45% -97.17% -97.17%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GPU

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GPU عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 2 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 1 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0001476 0.0001472 R2 0.0001472 0.0001468 R1 0.0001465 0.0001465 PP 0.0001461 0.0001461 S1 0.0001454 0.0001457 S2 0.000145 0.0001454 S3 0.0001443 0.000145

إشارات السوق الخاصة بـ GPU صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.03 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ GPU صافي التدفق سعر GPUBSCUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق GPU (GPUBSC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GPU المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 GPUBSC $0.0001434 $0.0001434 $0.0001434 -24.12% 325.18M (USDT) تداول / USDT GPUBSC $0.0001418 $0.0001418 $0.0001418 -25.00% 503.86M (USDT) تداول