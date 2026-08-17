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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GoPlus Security، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GoPlus Security، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GPS

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ما هو GPS

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التحليل الفني اليوم لـ GoPlus Security (GPS)

التحليل الفني اليوم لـ GoPlus Security (GPS)

توفر صفحة GoPlus Security تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GPS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GoPlus Security أدناه.

تغير سعر GoPlus Security (GPS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.016595--+74.57%+89.11%+125.44%
اعرف المزيد عن سعر GoPlus Security

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GoPlus Security

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GoPlus Security عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.016709
0.01667
R2
0.01667
0.016642
R1
0.016637
0.016625
PP
0.016598
0.016598
S1
0.016565
0.01657
S2
0.016526
0.016553
S3
0.016493
0.016526

إشارات السوق الخاصة بـ GoPlus Security

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.25M
$4.75 M
$5.00 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.29M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.82 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$4.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.28M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.95 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ GoPlus Security

صافي التدفقسعر GPSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$1.37 M0.02
2026-08-16-$0.10 M0.01
2026-08-15-$0.06 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.10 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق GoPlus Security (GPS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GoPlus Security المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGPS
$0.016585
$0.016585$0.016585
+56.31%
20.40M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GPS إلى USD

المبلغ

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0.016595 USD

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