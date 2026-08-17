التحليل الفني اليوم لـ GoPlus Security (GPS) توفر صفحة GoPlus Security تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GPS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GoPlus Security أدناه. التسجيل

تغير سعر GoPlus Security (GPS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.016595 -- +74.57% +89.11% +125.44%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GoPlus Security

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GoPlus Security عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 1 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.016709 0.01667 R2 0.01667 0.016642 R1 0.016637 0.016625 PP 0.016598 0.016598 S1 0.016565 0.01657 S2 0.016526 0.016553 S3 0.016493 0.016526

إشارات السوق الخاصة بـ GoPlus Security صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.25M $4.75 M $5.00 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.29M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $3.82 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $4.11 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.28M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $4.67 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $4.95 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ GoPlus Security صافي التدفق سعر GPSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $1.37 M 0.02 2026-08-16 -$0.10 M 0.01 2026-08-15 -$0.06 M 0.01 2026-08-14 $0.03 M 0.01 2026-08-13 -$0.10 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق GoPlus Security (GPS) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GoPlus Security المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT GPS $0.016585 $0.016585 $0.016585 +56.31% 20.40M (USDT) تداول