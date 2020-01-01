توكنوميكس Got Guaranteed (GOTG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Got Guaranteed (GOTG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Got Guaranteed (GOTG) GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution. الموقع الرسمي: https://gotg.world/ الوثيقة البيضاء: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d اشتر GOTG الآن!

توكنوميكس Got Guaranteed (GOTG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Got Guaranteed (GOTG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15 $ 15 $ 15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 السعر الحالي: $ 0.00405 $ 0.00405 $ 0.00405 معرفة المزيد عن سعر Got Guaranteed (GOTG)

توكنوميكس Got Guaranteed (GOTG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Got Guaranteed (GOTG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOTG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOTG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOTG، استكشف السعر المباشر لتوكن GOTG!

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