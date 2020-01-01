توكنوميكس Guild of Guardians (GOG)
معلومات Guild of Guardians (GOG)
Guild of Guardians هي لعبة تمثيل أدوار متعددة اللاعبين على الهواتف المحمولة، تعتمد على حل التوسع Layer-2 الخاص بـ Immutable X المبني على إيثيريوم. كما هو الحال في ألعاب GameFi الأخرى، يتم تمثيل الأصول داخل اللعبة بواسطة توكنات غير قابلة للاستبدال (NFTs)، ويحصل اللاعبون على مكافآت عند إكمال أهداف مختلفة. العملة الأصلية للعبة Guild of Guardians تُسمى GOG، وهي تمكّن اللاعبين من المشاركة في حوكمة اللعبة وتدعم وظائف اللعب من أجل الربح (play-to-earn).
توكنوميكس Guild of Guardians (GOG) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Guild of Guardians (GOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Guild of Guardians (GOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Guild of Guardians (GOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن GOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOG التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
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شراء Guild of Guardians (GOG)
المبلغ
1 GOG = 0.01256 USD