ما هو Guild of Guardians ( GOG )

Guild of Guardians هي لعبة تمثيل أدوار متعددة اللاعبين على الهواتف المحمولة، تعتمد على حل التوسع Layer-2 الخاص بـ Immutable X المبني على إيثيريوم. كما هو الحال في ألعاب GameFi الأخرى، يتم تمثيل الأصول داخل اللعبة بواسطة توكنات غير قابلة للاستبدال (NFTs)، ويحصل اللاعبون على مكافآت عند إكمال أهداف مختلفة. العملة الأصلية للعبة Guild of Guardians تُسمى GOG، وهي تمكّن اللاعبين من المشاركة في حوكمة اللعبة وتدعم وظائف اللعب من أجل الربح (play-to-earn).

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توقع سعر Guild of Guardians

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Guild of Guardians، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ GOG؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارGuild of Guardians.

سجل أسعار Guild of Guardians

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عملة GOG إلى العملات المحلية

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Guild of Guardians المورد

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