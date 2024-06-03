توكنوميكس Gochujang Coin (GOCHU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gochujang Coin (GOCHU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gochujang Coin (GOCHU) Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. الموقع الرسمي: https://gochu.org الوثيقة البيضاء: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c اشتر GOCHU الآن!

توكنوميكس Gochujang Coin (GOCHU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gochujang Coin (GOCHU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M إجمالي العرض: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T العرض المتداول: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.33M $ 16.33M $ 16.33M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 السعر الحالي: $ 0.0000005443 $ 0.0000005443 $ 0.0000005443 معرفة المزيد عن سعر Gochujang Coin (GOCHU)

توكنوميكس Gochujang Coin (GOCHU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gochujang Coin (GOCHU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOCHU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOCHU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOCHU، استكشف السعر المباشر لتوكن GOCHU!

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