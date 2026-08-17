التحليل الفني اليوم لـ Goatseus Maximus (GOAT) توفر صفحة Goatseus Maximus تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GOAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Goatseus Maximus أدناه. التسجيل

تغير سعر Goatseus Maximus (GOAT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01287 -- -11.19% -2.65% -29.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Goatseus Maximus

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Goatseus Maximus عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 6 شراء 9 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 8 المؤشرات الفنية : بيع قوي بيع 7 حيادي 4 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01288 0.01288 R2 0.01288 0.01287 R1 0.01287 0.01287 PP 0.01287 0.01287 S1 0.01286 0.01286 S2 0.01286 0.01286 S3 0.01285 0.01286

إشارات السوق الخاصة بـ Goatseus Maximus صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.13M $17.88 M $18.02 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Goatseus Maximus صافي التدفق سعر GOATUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.02 M 0.01 2026-08-14 -$0.01 M 0.01 2026-08-13 $0.05 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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