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ما هو GOAT

الموقع الرسمي لـ GOAT

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التحليل الفني اليوم لـ Goatseus Maximus (GOAT)

التحليل الفني اليوم لـ Goatseus Maximus (GOAT)

توفر صفحة Goatseus Maximus تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GOAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Goatseus Maximus أدناه.

تغير سعر Goatseus Maximus (GOAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01287---11.19%-2.65%-29.33%
اعرف المزيد عن سعر Goatseus Maximus

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Goatseus Maximus

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Goatseus Maximus عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 6
شراء 9
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 7حيادي 4شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01288
0.01288
R2
0.01288
0.01287
R1
0.01287
0.01287
PP
0.01287
0.01287
S1
0.01286
0.01286
S2
0.01286
0.01286
S3
0.01285
0.01286

إشارات السوق الخاصة بـ Goatseus Maximus

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.13M
$17.88 M
$18.02 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Goatseus Maximus

صافي التدفقسعر GOATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.02 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13$0.05 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Goatseus Maximus

تداول أسواق Goatseus Maximus (GOAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Goatseus Maximus المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGOAT
$0.01288
$0.01288$0.01288
-1.67%
4.54M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GOAT إلى USD

المبلغ

GOAT
GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0.01287 USD

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