توكنوميكس THE GAME COMPANY (GMRT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THE GAME COMPANY (GMRT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THE GAME COMPANY (GMRT) The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. الموقع الرسمي: https://thegamecompany.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e اشتر GMRT الآن!

توكنوميكس THE GAME COMPANY (GMRT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THE GAME COMPANY (GMRT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 935.11K $ 935.11K $ 935.11K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 252.73M $ 252.73M $ 252.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003627166103272436 $ 0.003627166103272436 $ 0.003627166103272436 السعر الحالي: $ 0.0037 $ 0.0037 $ 0.0037 معرفة المزيد عن سعر THE GAME COMPANY (GMRT)

توكنوميكس THE GAME COMPANY (GMRT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THE GAME COMPANY (GMRT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GMRT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GMRT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GMRT، استكشف السعر المباشر لتوكن GMRT!

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