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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GameStop (GME)، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GameStop (GME)، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GMEROBINHOOD

معلومات سعر GMEROBINHOOD

ما هو GMEROBINHOOD

اقتصاد توكن GMEROBINHOOD

توقعات سعر GMEROBINHOOD

سجل GMEROBINHOOD

دليل شراء GMEROBINHOOD

محول عملة GMEROBINHOOD إلى الفيات

عقود GMEROBINHOOD الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

التحليل الفني اليوم لـ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

توفر صفحة GameStop (GME) تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GMEROBINHOOD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GameStop (GME) أدناه.

تغير سعر GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00000906---63.13%-77.35%-77.35%
اعرف المزيد عن سعر GameStop (GME)

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GameStop (GME)

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GameStop (GME) عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 8
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 7شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00000913
0.0000091
R2
0.0000091
0.00000909
R1
0.00000909
0.00000908
PP
0.00000906
0.00000906
S1
0.00000905
0.00000905
S2
0.00000902
0.00000904
S3
0.00000901
0.00000902

إشارات السوق الخاصة بـ GameStop (GME)

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ GameStop (GME)

صافي التدفقسعر GMEROBINHOODUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن GameStop (GME)

تداول أسواق GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GameStop (GME) المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGMEROBINHOOD
$0.00000906
$0.00000906$0.00000906
-9.40%
6.55B (USDT)
/USD1GMEROBINHOOD
$0.000009081
$0.000009081$0.000009081
-8.91%
5.13B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GMEROBINHOOD إلى USD

المبلغ

GMEROBINHOOD
GMEROBINHOOD
USD
USD

1 GMEROBINHOOD = 0.00000906 USD

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