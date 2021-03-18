توكنوميكس GAMEE (GMEE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GAMEE (GMEE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GAMEE (GMEE) The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application. الموقع الرسمي: https://www.gamee.com/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.gamee.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xd9016a907dc0ecfa3ca425ab20b6b785b42f2373 اشتر GMEE الآن!

توكنوميكس GAMEE (GMEE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GAMEE (GMEE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.958 $ 0.958 $ 0.958 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001355949856802306 $ 0.001355949856802306 $ 0.001355949856802306 السعر الحالي: $ 0.001688 $ 0.001688 $ 0.001688 معرفة المزيد عن سعر GAMEE (GMEE)

توكنوميكس GAMEE (GMEE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GAMEE (GMEE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GMEE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GMEE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GMEE، استكشف السعر المباشر لتوكن GMEE!

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