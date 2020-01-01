التحليل الفني اليوم لـ SPDR Gold Shares (GLDON)
توفر صفحة SPDR Gold Shares تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GLDON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SPDR Gold Shares أدناه.
تغير سعر SPDR Gold Shares (GLDON)
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تدفق رأس المال الخاص بـ SPDR Gold Shares
صافي التدفقسعر GLDONUSDT
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