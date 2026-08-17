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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Giggle Fund، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Giggle Fund، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GIGGLE

معلومات سعر GIGGLE

ما هو GIGGLE

الموقع الرسمي لـ GIGGLE

اقتصاد توكن GIGGLE

توقعات سعر GIGGLE

سجل GIGGLE

دليل شراء GIGGLE

محول عملة GIGGLE إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Giggle Fund (GIGGLE)

التحليل الفني اليوم لـ Giggle Fund (GIGGLE)

توفر صفحة Giggle Fund تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GIGGLE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Giggle Fund أدناه.

تغير سعر Giggle Fund (GIGGLE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$32.18---5.50%+23.86%-3.43%
اعرف المزيد عن سعر Giggle Fund

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Giggle Fund

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Giggle Fund عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 3
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 3شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
32.1633
32.1566
R2
32.1566
32.1528
R1
32.1533
32.1504
PP
32.1466
32.1466
S1
32.1433
32.1428
S2
32.1366
32.1404
S3
32.1333
32.1366

إشارات السوق الخاصة بـ Giggle Fund

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.06M
$4.14 M
$4.19 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.32 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.87 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.87 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Giggle Fund

صافي التدفقسعر GIGGLEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.20 M32.11
2026-08-16-$0.05 M32.43
2026-08-15-$0.17 M30.36
2026-08-14-$0.20 M31.70
2026-08-13-$0.31 M33.24

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Giggle Fund

تداول أسواق Giggle Fund (GIGGLE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Giggle Fund المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGIGGLE
$32.18
$32.18$32.18
-0.24%
13.72K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GIGGLE إلى USD

المبلغ

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 32.18 USD

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