التحليل الفني اليوم لـ Giggle Fund (GIGGLE) توفر صفحة Giggle Fund تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GIGGLE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Giggle Fund أدناه. التسجيل

تغير سعر Giggle Fund (GIGGLE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $32.18 -- -5.50% +23.86% -3.43%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Giggle Fund

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Giggle Fund عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 3 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 3 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 32.1633 32.1566 R2 32.1566 32.1528 R1 32.1533 32.1504 PP 32.1466 32.1466 S1 32.1433 32.1428 S2 32.1366 32.1404 S3 32.1333 32.1366

إشارات السوق الخاصة بـ Giggle Fund صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.06M $4.14 M $4.19 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.34 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.32 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.87 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.87 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Giggle Fund صافي التدفق سعر GIGGLEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.20 M 32.11 2026-08-16 -$0.05 M 32.43 2026-08-15 -$0.17 M 30.36 2026-08-14 -$0.20 M 31.70 2026-08-13 -$0.31 M 33.24 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Giggle Fund (GIGGLE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Giggle Fund المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT GIGGLE $32.18 $32.18 $32.18 -0.24% 13.72K (USDT) تداول