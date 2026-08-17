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المزيد عن GIGA

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التحليل الفني اليوم لـ GIGACHAD (GIGA)

التحليل الفني اليوم لـ GIGACHAD (GIGA)

توفر صفحة GIGACHAD تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GIGA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GIGACHAD أدناه.

تغير سعر GIGACHAD (GIGA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001863---6.72%-13.35%-53.89%
اعرف المزيد عن سعر GIGACHAD

تدفق رأس المال الخاص بـ GIGACHAD

صافي التدفقسعر GIGAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن GIGACHAD

تداول أسواق GIGACHAD (GIGA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GIGACHAD المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGIGA
$0.001864
$0.001864$0.001864
+0.16%
30.47M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GIGA إلى USD

المبلغ

GIGA
GIGA
USD
USD

1 GIGA = 0.001863 USD

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