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Ghiblification السعر(GHIBLI)

USD

مخطط أسعار Ghiblification (GHIBLI) المباشر

$0.004527
$0.004527$0.004527
-12.84%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول GHIBLI

السعر الحالي لـ Ghiblification (GHIBLI) اليوم هو 0.004527 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 4.53M USD. يتم تحديث سعر من GHIBLI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Ghiblification:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 448.83K USD
- تغير سعر Ghiblification خلال اليوم هو -12.84%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 999.90M USD

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GHIBLI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Ghiblification لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0006669-12.83%
30 يوم$ -0.003473-43.42%
60 يوم$ -0.003473-43.42%
90 يوم$ -0.003473-43.42%
تغير سعر Ghiblification اليوم

سجل اليوم GHIBLI تغيرًا $ -0.0006669 (-12.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ghiblification لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.003473 (-43.42%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ghiblification لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GHIBLI تغييرًا في $ -0.003473 (-43.42%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ghiblification لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003473 (-43.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

GHIBLI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Ghiblification: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.004359
$ 0.004359$ 0.004359

$ 0.005262
$ 0.005262$ 0.005262

$ 0.04262
$ 0.04262$ 0.04262

-5.91%

-12.83%

+3.12%

GHIBLI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

$ 448.83K
$ 448.83K$ 448.83K

999.90M
999.90M 999.90M

ما هو Ghiblification ( GHIBLI )

يمكن لأي شخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور على غرار الرسوم المتحركة تمثل جماليات هاياو ميازاكي في استوديو Ghibli.

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توقع سعر Ghiblification

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Ghiblification، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ GHIBLI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارGhiblification.

سجل أسعار Ghiblification

يوفر تتبع مسار سعر GHIBLI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ GHIBLI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Ghiblification.

كيفية شراء Ghiblification ( GHIBLI )

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عملة GHIBLI إلى العملات المحلية

1 GHIBLI إلى VND
116.076807
1 GHIBLI إلى AUD
A$0.00719793
1 GHIBLI إلى GBP
0.00344052
1 GHIBLI إلى EUR
0.00398376
1 GHIBLI إلى USD
$0.004527
1 GHIBLI إلى MYR
RM0.02000934
1 GHIBLI إلى TRY
0.17166384
1 GHIBLI إلى JPY
¥0.64966977
1 GHIBLI إلى RUB
0.37655586
1 GHIBLI إلى INR
0.38914092
1 GHIBLI إلى IDR
Rp75.44996982
1 GHIBLI إلى KRW
6.43037715
1 GHIBLI إلى PHP
0.25885386
1 GHIBLI إلى EGP
￡E.0.23214456
1 GHIBLI إلى BRL
R$0.02652822
1 GHIBLI إلى CAD
C$0.00624726
1 GHIBLI إلى BDT
0.54889875
1 GHIBLI إلى NGN
7.19711514
1 GHIBLI إلى UAH
0.18701037
1 GHIBLI إلى VES
Bs0.321417
1 GHIBLI إلى PKR
Rs1.26660933
1 GHIBLI إلى KZT
2.33466444
1 GHIBLI إلى THB
฿0.15151869
1 GHIBLI إلى TWD
NT$0.14653899
1 GHIBLI إلى AED
د.إ0.01661409
1 GHIBLI إلى CHF
Fr0.00366687
1 GHIBLI إلى HKD
HK$0.03508425
1 GHIBLI إلى MAD
.د.م0.04201056
1 GHIBLI إلى MXN
$0.0918981

Ghiblification المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ghiblification، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Ghiblification الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

GHIBLI
USD

1 GHIBLI = 0.004527 USD

تداول

USDTGHIBLI
$0.004527
$0.004527$0.004527
-8.59%

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