توكنوميكس Green Grey MetaGame (GGMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Green Grey MetaGame (GGMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Green Grey MetaGame (GGMT) GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. الموقع الرسمي: https://ggmt.io الوثيقة البيضاء: https://docs.ggmt.io مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec اشتر GGMT الآن!

توكنوميكس Green Grey MetaGame (GGMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Green Grey MetaGame (GGMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 السعر الحالي: $ 0.00076 $ 0.00076 $ 0.00076 معرفة المزيد عن سعر Green Grey MetaGame (GGMT)

توكنوميكس Green Grey MetaGame (GGMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Green Grey MetaGame (GGMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GGMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GGMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GGMT، استكشف السعر المباشر لتوكن GGMT!

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