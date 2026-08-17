شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Goldfinch، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Goldfinch، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GFI

معلومات سعر GFI

ما هو GFI

الوثيقة البيضاء لـ GFI

الموقع الرسمي لـ GFI

اقتصاد توكن GFI

توقعات سعر GFI

سجل GFI

دليل شراء GFI

محول عملة GFI إلى الفيات

عقود GFI الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Goldfinch (GFI)

التحليل الفني اليوم لـ Goldfinch (GFI)

توفر صفحة Goldfinch تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GFI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Goldfinch أدناه.

تغير سعر Goldfinch (GFI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02879---8.75%-30.88%-80.23%
اعرف المزيد عن سعر Goldfinch

تدفق رأس المال الخاص بـ Goldfinch

صافي التدفقسعر GFIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.00 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Goldfinch

GFI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GFI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GFI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Goldfinch (GFI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Goldfinch المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGFI
$0.02879
$0.02879$0.02879
-4.63%
1.82M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GFI إلى USD

المبلغ

GFI
GFI
USD
USD

1 GFI = 0.02879 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.