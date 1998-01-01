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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GEODNET، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GEODNET، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GEOD

معلومات سعر GEOD

ما هو GEOD

الوثيقة البيضاء لـ GEOD

الموقع الرسمي لـ GEOD

اقتصاد توكن GEOD

توقعات سعر GEOD

سجل GEOD

دليل شراء GEOD

محول عملة GEOD إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ GEODNET (GEOD)

التحليل الفني اليوم لـ GEODNET (GEOD)

توفر صفحة GEODNET تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GEOD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GEODNET أدناه.

تغير سعر GEODNET (GEOD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2043--+11.88%+3.49%+46.55%
اعرف المزيد عن سعر GEODNET

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GEODNET

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GEODNET عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 3
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 1شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2056
0.2052
R2
0.2052
0.2049
R1
0.205
0.2048
PP
0.2046
0.2046
S1
0.2044
0.2043
S2
0.204
0.2042
S3
0.2037
0.204

إشارات السوق الخاصة بـ GEODNET

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ GEODNET

صافي التدفقسعر GEODUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن GEODNET

تداول أسواق GEODNET (GEOD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GEODNET المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGEOD
$0.2043
$0.2043$0.2043
+2.20%
465.66K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GEOD إلى USD

المبلغ

GEOD
GEOD
USD
USD

1 GEOD = 0.2043 USD

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