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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Genius، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Genius، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GENIUS

معلومات سعر GENIUS

ما هو GENIUS

الوثيقة البيضاء لـ GENIUS

الموقع الرسمي لـ GENIUS

اقتصاد توكن GENIUS

توقعات سعر GENIUS

سجل GENIUS

دليل شراء GENIUS

محول عملة GENIUS إلى الفيات

عقود GENIUS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Genius (GENIUS)

التحليل الفني اليوم لـ Genius (GENIUS)

توفر صفحة Genius تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GENIUS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Genius أدناه.

تغير سعر Genius (GENIUS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.37649--+9.03%+16.82%-11.16%
اعرف المزيد عن سعر Genius

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Genius

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Genius عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 1
شراء 14
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3766
0.3765
R2
0.3765
0.3764
R1
0.3764
0.3764
PP
0.3763
0.3763
S1
0.3762
0.3762
S2
0.3761
0.3762
S3
0.376
0.3761

إشارات السوق الخاصة بـ Genius

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.07M
$0.98 M
$1.05 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.41 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.41 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Genius

صافي التدفقسعر GENIUSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.37
2026-08-16$0.01 M0.37
2026-08-15$0.00 M0.38
2026-08-14-$0.02 M0.37
2026-08-13-$0.03 M0.39

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Genius

تداول أسواق Genius (GENIUS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Genius المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCGENIUS
$0.37654
$0.37654$0.37654
+0.97%
160.98K (USDT)
/USDTGENIUS
$0.3764
$0.3764$0.3764
+0.75%
177.46K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GENIUS إلى USD

المبلغ

GENIUS
GENIUS
USD
USD

1 GENIUS = 0.37649 USD

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