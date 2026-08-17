التحليل الفني اليوم لـ Genius (GENIUS) توفر صفحة Genius تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GENIUS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Genius أدناه. التسجيل

تغير سعر Genius (GENIUS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.37649 -- +9.03% +16.82% -11.16%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Genius

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Genius عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 1 شراء 14 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 8 حيادي 0 شراء 6 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3766 0.3765 R2 0.3765 0.3764 R1 0.3764 0.3764 PP 0.3763 0.3763 S1 0.3762 0.3762 S2 0.3761 0.3762 S3 0.376 0.3761

إشارات السوق الخاصة بـ Genius صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.07M $0.98 M $1.05 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.41 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.41 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Genius صافي التدفق سعر GENIUSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.37 2026-08-16 $0.01 M 0.37 2026-08-15 $0.00 M 0.38 2026-08-14 -$0.02 M 0.37 2026-08-13 -$0.03 M 0.39 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Genius (GENIUS) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Genius المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDC GENIUS $0.37654 $0.37654 $0.37654 +0.97% 160.98K (USDT) تداول / USDT GENIUS $0.3764 $0.3764 $0.3764 +0.75% 177.46K (USDT) تداول