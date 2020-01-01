توكنوميكس Gamer Arena (GAU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gamer Arena (GAU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gamer Arena (GAU) Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. الموقع الرسمي: https://about.gamerarena.com/ مستكشف الكتل: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 اشتر GAU الآن!

توكنوميكس Gamer Arena (GAU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gamer Arena (GAU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 933.00K $ 933.00K $ 933.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 السعر الحالي: $ 0.001866 $ 0.001866 $ 0.001866 معرفة المزيد عن سعر Gamer Arena (GAU)

توكنوميكس Gamer Arena (GAU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gamer Arena (GAU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAU، استكشف السعر المباشر لتوكن GAU!

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