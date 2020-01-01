توكنوميكس G8Day (G8D) اكتشف الرؤى الرئيسية حول G8Day (G8D)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات G8Day (G8D) G8Day هي منصة لقراءة الطالع تعتمد على تقنية Web3، وتُحدّث علم التنجيم الشرقي، وتحديدًا علم الساجو، من خلال دمجه مع الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين. تُوفر المنصة للمستخدمين قراءات يومية أو شهرية أو سنوية مُخصصة بناءً على بيانات ميلادهم، وتُعالَج جميعها بواسطة محرك ذكاء اصطناعي خاص. يُمكن صياغة هذه التنبؤات على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) تُسمى شظايا القدر، والتي تحمل سمات فريدة ومستويات ندرة. الموقع الرسمي: https://www.g8dai.xyz/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x00e2a5eb6369be46a35da704b9b6d3711ed70186 اشتر G8D الآن!

توكنوميكس G8Day (G8D) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار G8Day (G8D)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.244 $ 0.244 $ 0.244 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 معرفة المزيد عن سعر G8Day (G8D)

توكنوميكس G8Day (G8D): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس G8Day (G8D) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن G8D التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن G8D التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس G8D، استكشف السعر المباشر لتوكن G8D!

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