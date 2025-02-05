ما هو Game7 ( G7 )

تعد Game7 رائدة في نهج ثوري لألعاب Web3 كمنصة نشر يقودها اللاعبون تعالج تحديات المجال الحرجة في اكتساب المستخدمين والتوزيع وإدارة الاقتصاد. أسسها قدامى المحاربين من MetaMask و Activision Blizzard و Forte Labs، وقد حصلت Game7 على 60 مليون دولار في التمويل وبنت نظامًا بيئيًا من منتجات الألعاب المتكاملة. تكافئ Game7 نسبة 80% من جميع القيمة المولدة مباشرة للمستخدمين النشطين. يعتمد نموذج اللاعب أولاً هذا على أربعة مكونات رئيسية: Summon (نظام اكتساب المستخدمين وإشراكهم مع 600,000 لاعب)، و HyperPlay (متجر ألعاب أصلي على Web3 مع أكثر من 750,000+ عملية تثبيت فريدة)، و World Builder (البنية التحتية الاقتصادية لمطوري الألعاب)، و G7 Network (سلسلة ألعاب). يتضح نجاح Game7 من خلال مقاييسها: أكثر من 1,000,000 لاعب تم التحقق منه، وأكثر من 150 لعبة متكاملة، وأكثر من 3,000,000$ في المكافآت الموزعة بالفعل. لقد سهّلت المنصة أكثر من 40 مليون إجراء للاعب وتعاونت مع كبار اللاعبين في الصناعة: MetaMask وMantle وArbitrum وLinea.

متوفر Game7 على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Game7 الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Game7

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Game7، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ G7؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارGame7.

سجل أسعار Game7

يوفر تتبع مسار سعر G7 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ G7. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Game7.

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