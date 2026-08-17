التحليل الفني اليوم لـ Gravity (G) توفر صفحة Gravity تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ G، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Gravity أدناه. التسجيل

تغير سعر Gravity (G) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.003788 -- +3.32% +9.22% +9.41%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Gravity

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Gravity عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 3 شراء 13 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 7 حيادي 1 شراء 6 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.003786 0.003786 R2 0.003786 0.003785 R1 0.003785 0.003785 PP 0.003785 0.003785 S1 0.003784 0.003784 S2 0.003784 0.003784 S3 0.003783 0.003784

إشارات السوق الخاصة بـ Gravity صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.02M $1.48 M $1.50 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.31 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.32 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.39 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.40 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Gravity صافي التدفق سعر GUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 -$0.05 M 0.00 2026-08-15 -$0.04 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.02 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Gravity (G) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gravity المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT G $0.003788 $0.003788 $0.003788 +2.79% 24.36M (USDT) تداول