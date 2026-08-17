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المزيد عن FWOG

معلومات سعر FWOG

ما هو FWOG

الموقع الرسمي لـ FWOG

اقتصاد توكن FWOG

توقعات سعر FWOG

سجل FWOG

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عقود FWOG الفورية

FWOG عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ FWOG (FWOG)

التحليل الفني اليوم لـ FWOG (FWOG)

توفر صفحة FWOG تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FWOG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FWOG أدناه.

تغير سعر FWOG (FWOG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004001---7.45%-8.76%-38.51%
اعرف المزيد عن سعر FWOG

تدفق رأس المال الخاص بـ FWOG

صافي التدفقسعر FWOGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن FWOG

تداول أسواق FWOG (FWOG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FWOG المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFWOG
$0.003998
$0.003998$0.003998
-0.86%
14.24M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FWOG إلى USD

المبلغ

FWOG
FWOG
USD
USD

1 FWOG = 0.004001 USD

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