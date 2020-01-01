توكنوميكس FWC Token (FWC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FWC Token (FWC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FWC Token (FWC) FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. الموقع الرسمي: https://www.fwctoken.io/ الوثيقة البيضاء: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc اشتر FWC الآن!

توكنوميكس FWC Token (FWC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FWC Token (FWC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 309.34K $ 309.34K $ 309.34K إجمالي العرض: $ 200,000.00T $ 200,000.00T $ 200,000.00T العرض المتداول: $ 42,259.70T $ 42,259.70T $ 42,259.70T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 السعر الحالي: $ 0.00000000000732 $ 0.00000000000732 $ 0.00000000000732 معرفة المزيد عن سعر FWC Token (FWC)

توكنوميكس FWC Token (FWC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FWC Token (FWC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FWC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FWC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FWC، استكشف السعر المباشر لتوكن FWC!

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