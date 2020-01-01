توكنوميكس Engines of Fury (FURY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Engines of Fury (FURY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Engines of Fury (FURY) Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience. الموقع الرسمي: https://www.eof.gg الوثيقة البيضاء: https://eof.gg/whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92 اشتر FURY الآن!

توكنوميكس Engines of Fury (FURY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Engines of Fury (FURY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M إجمالي العرض: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M العرض المتداول: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1 $ 1 $ 1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0182263801291157 $ 0.0182263801291157 $ 0.0182263801291157 السعر الحالي: $ 0.02127 $ 0.02127 $ 0.02127 معرفة المزيد عن سعر Engines of Fury (FURY)

توكنوميكس Engines of Fury (FURY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Engines of Fury (FURY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FURY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FURY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FURY، استكشف السعر المباشر لتوكن FURY!

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