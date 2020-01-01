توكنوميكس FU Coin (FUCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FU Coin (FUCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FU Coin (FUCOIN) ما هي FU؟ هل تحلم بسحر الكريبتو في قصتك؟ FU هي العملة التي تحرك شراع الحظ. سُميت بهذا الاسم نسبة إلى "الحظ"، وهي هنا لتشعل، وتجلب الحظ إلى محفظتك ليلًا. لماذا FU؟ بدون FU، تكون المحفظة مجرد مكان، ومع FU، فهي تعويذة وعناق محظوظ. ليست مجرد توكن، بل مفتاح جيد للغاية، يفتح الطريق حيث يتماشى الحظ والثروة. الموقع الرسمي: https://www.fucoin.io الوثيقة البيضاء: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 اشتر FUCOIN الآن!

توكنوميكس FU Coin (FUCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FU Coin (FUCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 916.82K $ 916.82K $ 916.82K إجمالي العرض: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T العرض المتداول: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.13M $ 47.13M $ 47.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 السعر الحالي: $ 0.000004713 $ 0.000004713 $ 0.000004713 معرفة المزيد عن سعر FU Coin (FUCOIN)

توكنوميكس FU Coin (FUCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FU Coin (FUCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FUCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FUCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FUCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن FUCOIN!

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