شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Frong، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Frong، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FRONG

معلومات سعر FRONG

ما هو FRONG

الموقع الرسمي لـ FRONG

اقتصاد توكن FRONG

توقعات سعر FRONG

سجل FRONG

دليل شراء FRONG

محول عملة FRONG إلى الفيات

عقود FRONG الفورية

FRONG عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ frong (FRONG)

التحليل الفني اليوم لـ frong (FRONG)

توفر صفحة frong تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FRONG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل frong أدناه.

تغير سعر frong (FRONG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004893---21.57%+389.30%+389.30%
اعرف المزيد عن سعر frong

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Frong

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Frong عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 10
حيادي 0
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 9حيادي 0شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004949
0.004934
R2
0.004934
0.004926
R1
0.004927
0.004921
PP
0.004912
0.004912
S1
0.004905
0.004904
S2
0.00489
0.004899
S3
0.004883
0.00489

إشارات السوق الخاصة بـ Frong

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Frong

صافي التدفقسعر FRONGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن frong

تداول أسواق frong (FRONG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر frong المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1FRONG
$0.004877
$0.004877$0.004877
-9.53%
10.99M (USDT)
/USDTFRONG
$0.004892
$0.004892$0.004892
-9.82%
17.15M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FRONG إلى USD

المبلغ

FRONG
FRONG
USD
USD

1 FRONG = 0.004893 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.