توكنوميكس FreeBnk (FRBK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FreeBnk (FRBK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FreeBnk (FRBK) FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features. الموقع الرسمي: https://www.freebnk.io/ الوثيقة البيضاء: https://freebnk.gitbook.io/docs مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0 اشتر FRBK الآن!

توكنوميكس FreeBnk (FRBK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FreeBnk (FRBK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 173.50K $ 173.50K $ 173.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000320593055333151 $ 0.000320593055333151 $ 0.000320593055333151 السعر الحالي: $ 0.000347 $ 0.000347 $ 0.000347 معرفة المزيد عن سعر FreeBnk (FRBK)

توكنوميكس FreeBnk (FRBK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FreeBnk (FRBK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FRBK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FRBK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FRBK، استكشف السعر المباشر لتوكن FRBK!

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