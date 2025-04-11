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Form السعر(FORM1)

USD

مخطط أسعار Form (FORM1) المباشر

$0.0001226
$0.0001226$0.0001226
+9.66%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول FORM1

السعر الحالي لـ Form (FORM1) اليوم هو 0.0001226 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من FORM1 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Form:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 57.54K USD
- تغير سعر Form خلال اليوم هو +9.66%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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FORM1 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Form لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000108+9.66%
30 يوم$ -0.0004094-76.96%
60 يوم$ -0.0148774-99.19%
90 يوم$ -0.0148774-99.19%
تغير سعر Form اليوم

سجل اليوم FORM1 تغيرًا $ +0.0000108 (+9.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Form لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004094 (-76.96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Form لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FORM1 تغييرًا في $ -0.0148774 (-99.19%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Form لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0148774 (-99.19%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

FORM1 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Form: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0001066
$ 0.0001066$ 0.0001066

$ 0.0001274
$ 0.0001274$ 0.0001274

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

+0.16%

+9.66%

-49.26%

FORM1 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.54K
$ 57.54K$ 57.54K

0.00
0.00 0.00

ما هو Form ( FORM1 )

Form هي تقنية بلوكتشين متطورة من الطبقة 2 مصممة لدمج المشاركة الاجتماعية بسلاسة مع التمويل اللامركزي. تعمل تقنية بلوكتشين Form بشكل طبيعي على تحفيز تطبيقات منحنى الترابط الاجتماعي مثل منصات الإطلاق ووكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام نقاط FORM وForm مع تطوير فئة SocialFi. Form عبارة عن نظام بيئي أحادي الغرض تم تصميمه لإضفاء اللامركزية على فئة أصول SocialFi.

متوفر Form على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Form الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FORM1لترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Form على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Form سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Form

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Form، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ FORM1؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارForm.

سجل أسعار Form

يوفر تتبع مسار سعر FORM1 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ FORM1. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Form.

كيفية شراء Form ( FORM1 )

هل تبحث عن كيفية شراء Form؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Form على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FORM1 إلى العملات المحلية

1 FORM1 إلى VND
3.1435866
1 FORM1 إلى AUD
A$0.000193708
1 FORM1 إلى GBP
0.000093176
1 FORM1 إلى EUR
0.000106662
1 FORM1 إلى USD
$0.0001226
1 FORM1 إلى MYR
RM0.000541892
1 FORM1 إلى TRY
0.004660026
1 FORM1 إلى JPY
¥0.01751341
1 FORM1 إلى RUB
0.01039035
1 FORM1 إلى INR
0.010538696
1 FORM1 إلى IDR
Rp2.043332516
1 FORM1 إلى KRW
0.175142682
1 FORM1 إلى PHP
0.007010268
1 FORM1 إلى EGP
￡E.0.006284476
1 FORM1 إلى BRL
R$0.000718436
1 FORM1 إلى CAD
C$0.000169188
1 FORM1 إلى BDT
0.01486525
1 FORM1 إلى NGN
0.194911932
1 FORM1 إلى UAH
0.005064606
1 FORM1 إلى VES
Bs0.0087046
1 FORM1 إلى PKR
Rs0.034302254
1 FORM1 إلى KZT
0.063227272
1 FORM1 إلى THB
฿0.004108326
1 FORM1 إلى TWD
NT$0.003968562
1 FORM1 إلى AED
د.إ0.000449942
1 FORM1 إلى CHF
Fr0.000099306
1 FORM1 إلى HKD
HK$0.00095015
1 FORM1 إلى MAD
.د.م0.001137728
1 FORM1 إلى MXN
$0.002486328

Form المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Form، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Form الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

FORM1
USD

1 FORM1 = 0.0001226 USD

تداول

USDTFORM1
$0.0001226
$0.0001226$0.0001226
+14.36%

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