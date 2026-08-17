التحليل الفني اليوم لـ FORM (FORM) توفر صفحة FORM تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FORM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FORM أدناه. التسجيل

تغير سعر FORM (FORM) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.2044 -- -5.68% +11.69% -9.80%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FORM

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FORM عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 3 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 1 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.2044 0.2043 R2 0.2043 0.2043 R1 0.2043 0.2043 PP 0.2042 0.2042 S1 0.2042 0.2042 S2 0.2041 0.2042 S3 0.2041 0.2041

إشارات السوق الخاصة بـ FORM صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.03M $1.26 M $1.29 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.22 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.76 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.79 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ FORM صافي التدفق سعر FORMUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.21 2026-08-16 -$0.02 M 0.21 2026-08-15 -$0.12 M 0.21 2026-08-14 $0.03 M 0.21 2026-08-13 -$0.06 M 0.22 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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