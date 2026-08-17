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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FORM، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FORM، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FORM

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ما هو FORM

الموقع الرسمي لـ FORM

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التحليل الفني اليوم لـ FORM (FORM)

التحليل الفني اليوم لـ FORM (FORM)

توفر صفحة FORM تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FORM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FORM أدناه.

تغير سعر FORM (FORM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2044---5.68%+11.69%-9.80%
اعرف المزيد عن سعر FORM

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FORM

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FORM عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2044
0.2043
R2
0.2043
0.2043
R1
0.2043
0.2043
PP
0.2042
0.2042
S1
0.2042
0.2042
S2
0.2041
0.2042
S3
0.2041
0.2041

إشارات السوق الخاصة بـ FORM

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$1.26 M
$1.29 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.76 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.79 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ FORM

صافي التدفقسعر FORMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.21
2026-08-16-$0.02 M0.21
2026-08-15-$0.12 M0.21
2026-08-14$0.03 M0.21
2026-08-13-$0.06 M0.22

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق FORM (FORM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FORM المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFORM
$0.2044
$0.2044$0.2044
-1.01%
315.57K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FORM إلى USD

المبلغ

FORM
FORM
USD
USD

1 FORM = 0.2044 USD

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