التحليل الفني اليوم لـ Forest Protocol (FOREST)
تغير سعر Forest Protocol (FOREST)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.01929
|--
|-1.44%
|-9.40%
|-77.38%
تدفق رأس المال الخاص بـ Forest Protocol
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.02
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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