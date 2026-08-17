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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Forest Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Forest Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Forest Protocol (FOREST)

التحليل الفني اليوم لـ Forest Protocol (FOREST)

توفر صفحة Forest Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FOREST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Forest Protocol أدناه.

تغير سعر Forest Protocol (FOREST)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01929---1.44%-9.40%-77.38%
اعرف المزيد عن سعر Forest Protocol

تدفق رأس المال الخاص بـ Forest Protocol

صافي التدفقسعر FORESTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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FOREST USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FOREST باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FOREST USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Forest Protocol (FOREST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Forest Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFOREST
$0.01928
$0.01928$0.01928
-4.17%
2.48M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FOREST إلى USD

المبلغ

FOREST
FOREST
USD
USD

1 FOREST = 0.01929 USD

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