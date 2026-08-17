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المزيد عن FOLKS

معلومات سعر FOLKS

ما هو FOLKS

الوثيقة البيضاء لـ FOLKS

الموقع الرسمي لـ FOLKS

اقتصاد توكن FOLKS

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عقود FOLKS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Folks Finance (FOLKS)

التحليل الفني اليوم لـ Folks Finance (FOLKS)

توفر صفحة Folks Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FOLKS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Folks Finance أدناه.

تغير سعر Folks Finance (FOLKS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.8148--+0.39%-12.01%+37.11%
اعرف المزيد عن سعر Folks Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Folks Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Folks Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 20
حيادي 5
شراء 1
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 6حيادي 5شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.8223
1.8216
R2
1.8216
1.8212
R1
1.8213
1.821
PP
1.8206
1.8206
S1
1.8203
1.8202
S2
1.8196
1.82
S3
1.8193
1.8196

إشارات السوق الخاصة بـ Folks Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.11M
$1.51 M
$1.62 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.72 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Folks Finance

صافي التدفقسعر FOLKSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M1.81
2026-08-16$0.00 M1.84
2026-08-15$0.00 M1.95
2026-08-14$0.00 M1.80
2026-08-13$0.00 M1.86

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Folks Finance (FOLKS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Folks Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFOLKS
$1.8142
$1.8142$1.8142
-1.34%
68.67K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FOLKS إلى USD

المبلغ

FOLKS
FOLKS
USD
USD

1 FOLKS = 1.8148 USD

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