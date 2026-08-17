التحليل الفني اليوم لـ Folks Finance (FOLKS) توفر صفحة Folks Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FOLKS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Folks Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Folks Finance (FOLKS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.8148 -- +0.39% -12.01% +37.11%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Folks Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Folks Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 20 حيادي 5 شراء 1 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : بيع قوي بيع 6 حيادي 5 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.8223 1.8216 R2 1.8216 1.8212 R1 1.8213 1.821 PP 1.8206 1.8206 S1 1.8203 1.8202 S2 1.8196 1.82 S3 1.8193 1.8196

إشارات السوق الخاصة بـ Folks Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.11M $1.51 M $1.62 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.73 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.72 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.06 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Folks Finance صافي التدفق سعر FOLKSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 1.81 2026-08-16 $0.00 M 1.84 2026-08-15 $0.00 M 1.95 2026-08-14 $0.00 M 1.80 2026-08-13 $0.00 M 1.86 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Folks Finance (FOLKS) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Folks Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT FOLKS $1.8142 $1.8142 $1.8142 -1.34% 68.67K (USDT) تداول