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المزيد عن FOGO

معلومات سعر FOGO

ما هو FOGO

الوثيقة البيضاء لـ FOGO

الموقع الرسمي لـ FOGO

اقتصاد توكن FOGO

توقعات سعر FOGO

سجل FOGO

دليل شراء FOGO

محول عملة FOGO إلى الفيات

عقود FOGO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Fogo (FOGO)

التحليل الفني اليوم لـ Fogo (FOGO)

توفر صفحة Fogo تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FOGO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Fogo أدناه.

تغير سعر Fogo (FOGO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008548---7.04%-3.79%-49.48%
اعرف المزيد عن سعر Fogo

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Fogo

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Fogo عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 3
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.008549
0.008549
R2
0.008549
0.008548
R1
0.008548
0.008548
PP
0.008548
0.008548
S1
0.008547
0.008547
S2
0.008547
0.008547
S3
0.008546
0.008547

إشارات السوق الخاصة بـ Fogo

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.43M
$2.95 M
$3.38 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.43 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.44 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Fogo

صافي التدفقسعر FOGOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.01
2026-08-13$0.03 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Fogo (FOGO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Fogo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFOGO
$0.008548
$0.008548$0.008548
-2.11%
6.93M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FOGO إلى USD

المبلغ

FOGO
FOGO
USD
USD

1 FOGO = 0.008548 USD

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