توكنوميكس Flex Ungovernance (FLX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Flex Ungovernance (FLX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Flex Ungovernance (FLX) The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. الموقع الرسمي: https://reflexer.finance/ الوثيقة البيضاء: http://docs.reflexer.finance/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 اشتر FLX الآن!

توكنوميكس Flex Ungovernance (FLX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Flex Ungovernance (FLX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 442.82K $ 442.82K $ 442.82K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 السعر الحالي: $ 2.285 $ 2.285 $ 2.285 معرفة المزيد عن سعر Flex Ungovernance (FLX)

توكنوميكس Flex Ungovernance (FLX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Flex Ungovernance (FLX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLX، استكشف السعر المباشر لتوكن FLX!

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